La pesadísima broma que Ángel de Brito le hizo a Estefi Berardi por el Día de los Inocentes

“No se sabe de qué voy a trabajar, me voy a cambiar de vida”, reveló antes de agregar: “Saqué el pasaje de ida. Toda mi vida quise vivir en otro lado, en algún momento. Y cumplí 50 años y dije: ‘Bueno, no tengo mucho tiempo más. Si la salud me acompaña tendré 20 años más, ni idea’. Sentí que este era el momento y está todo bien con el país. Tengo mi trabajo, me va bien, pero siempre lo quise hacer y lo quiero hacer. No sé qué puede pasar. Por ahí al año digo: ‘Me vuelvo, qué sé yo, ni idea’. Y no es una situación en la que me estoy escapando de acá”.