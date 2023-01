La polémica acusación de Yanina Latorre contra Camila Homs que la dejó al descubierto

“¿Qué está pasando con Cami Homs y la ida a Madrid?”, le preguntó una seguidora a Yanina Latorre. “Que ella quiere ir obvio, y su ex quiere que vaya su madre con los hijos. Como hacen todos los papás separados. Claudia Villafañe llevó siempre ella a su nieto a ver al Kun. Cami sigue sin querer apaciguar las cosas. Y usa dos monigotes para filtrar inventos”, respondió la angelita.

Fue allí que se inició el escándalo, luego que una cuenta llamada @cami.homs.reina la criticara. Lo que parecía ser un simple usuarios de fanáticos de la ex botinera, es, según Yanina Latorre, una cuenta falsa manejada por la propia Cami Homs.

“Recién una cuenta trucha que maneja Camila Homs me bardeó. Le conteste y borro las historias. Ya subo lo que borró! Avisenle a Camila Homs que si va a bardear que se banque la respuesta ¿O solo se hace la viva en pe… en Punta del Este?”, empezó Yanina desde sus redes.

“¿De qué provocación hablas, Cami?¿Un tipo que se separó y se enamoró de otra? ¿Quieres que suba tus amenazas? Las tengo todas. Dejá de insultar a la novia de tu ex”, siguió con su ataque la angelita y agregó: “Lloro. Camila borró la cuenta de fans Jajajaa. La borró ¿entendes? Me da la razón a mi. Si fueran fans reales no la borran me siguen bardeando a morir, ¿además que son fans de una ex?”.

“¿Quién caraj* es Cami Homs Reina?, ¿hay algo más marginal que abrir cuentas truchas de fans? Además, ¿fans de qué?, ¿de una mina que se separó de un jugador de fútbol? Su fama se reduce a eso. Es la ex de un tipo que salió campeón del mundo. Patético”, cerró Yanina Latorre.