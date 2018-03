Con esas palabras, el actual diputado de la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana se refirió al debate que se dará en el Congreso y defendió su postura a "favor de la vida".

"Si tienen relaciones sexuales y después vienen y se hacen un aborto, no. Si una mujer viene y dice que la violó y que no lo quería ni ver, estoy totalmente de acuerdo en esa parte. Pero hacer una vida y después tirarla como nada, no estoy para nada de acuerdo", dijo.

Con sus declaraciones, Di Palma generó un fuerte revuelo en las redes sociales, en especial en Twitter, donde su nombre se volvió tendencia y miles de mensajes se refirieron al tema.

