La polémica frase de Mazzarello sobre la vacuna que se probará en la Argentina

"No me extraña que los laboratorios prueben vacunas en Argentina. Desde que corrieron el París-Dakar en la Patagonia, debimos darnos cuenta que nos consideran parte de África ", disparó Mazzarello en alusión implícita a Pfizer, la farmacéutica que, tras un acuerdo con el gobierno nacional, comenzará a testear en el país la vacuna que actualmente está en fase avanzada clínica.

En cuestión de horas, el posteo del actor recibió más de dos mil retuits, casi diez mil "me gusta" y numerosas críticas.

En medio del debate 2.0, Mazzarello replicó algunos comentarios y notas para ampliar su postura. En una de ella se hace eco de un titular que reza: "La OMS tacha de “racista” la sugerencia de probar la vacuna contra el coronavirus en África".

En otra publicación, el actor acude a Wikipedia para destacar que "el Rally Dakar de 2009 se realizó por primera vez en Sudamérica, entre Argentina y Chile, como consecuencia de la suspensión de la edición anterior por amenazas terroristas en territorio africano".

Entre los que aplaudieron las palabras de Mazzarello, un seguidor escribió: "Excelente analogía que lo explica todo". Otro indicó: "Cierto, no es un orgullo que nos utilicen como ratones de laboratorio". Asimismo, otro internauta comentó: "No me la pienso dar. Experimentos conmigo, no".

En la vereda de enfrente, expresaron: "Se están probando en todo el mundo, no vengas con la berretada ideológica y la conspiranoia planetaria"; "Es la misma vacuna que prueban en los Estados Unidos y Alemania, sos un buen actor no tires todo a la basura por política"; "¿Qué tiene que ver el automovilismo? Las categorías internacionales dejan muchas divisas en los países donde se presentan. Es un orgullo recibir gente que viene de diversos países. Preguntá en Termas de Río Hondo cuando viene el @motogp todas las ganancias que deja en la ciudad".