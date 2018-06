La polémica sigue y mañana el juez informa

El técnico local, Guillermo Doglioli, destacó el compromiso de los protagonistas en la cancha pero no así la predisposición demostrada por la hinchada. “Los 22 jugadores tuvieron un comportamiento adecuado pero desde afuera el ambiente estaba complicado, había gente colgada de los postes”. En cuanto a la resolución, bregó por una sanción ejemplar. “Desde mi lugar, creo que se debe suspender a los dos equipos, no creo que debamos llevarnos el partido en el escritorio ni premiar a Alianza por su mal comportamiento, una sanción para que estos hechos no se repitan”.

Por otro lado, el entrenador del Gallito, Nicolás Berruezo, valoró la situación de un modo distinto si bien coincidió en que los jugadores contribuyeron a apaciguar los ánimos. “Hay que patear el penal y terminar de jugar el tiempo que faltaba a puertas cerradas, creo que es lo más adecuado”.

Un aporte clave quizás sea el del presidente del Colegio de Árbitros de Neuquén, Carlos Escobar, que brindó su punto de vista. “Los jugadores cooperaron pero desde afuera se comenzaron a tirar piedras para que no se pateara el penal, el árbitro respetó el protocolo pero no se pudo continuar. Desde un comienzo el ambiente era complicado, había hinchas de Alianza colgados del alambrado”. Además agregó que mañana el referí presentará el informe para que Lifune expida su determinación.

44 minutos del segundo tiempo iban cuando se decidió la suspensión del cruce.

