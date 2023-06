La pregunta sobre River que hizo calentar a Martín Demichelis

"Bueno, ¿y qué te gusta más? ¿que lleguemos mucho y no hagamos o que lleguemos poco y que hagamos goles? ¿Por qué no se ponen de acuerdo?", le repreguntó Martín Demichelis molesto por el cuestionamiento.

"Si llegamos mucho y no convertimos, 'qué mal que trabajamos porque no metemos los goles'. Ahora que llegamos poco y los metemos, ¿está bien?", disparó de mal humor, a pesar de la victoria de su equipo por 4 a 1.

"A mí me gusta llegar mucho, después si los chicos erran, ¿qué querés que les diga? No pasa nada. A mí me gusta llegar mucho, no llegar poco", agregó el director técnico de River.

"Hoy jugamos en un campo muy difícil, te vuelvo a repetir. El último partido hizo un gran trabajo ante Racing y le llegó cantidad de veces. Hoy nos llegó muy poquito... nosotros llegamos e hicimos cuatro goles. Estén contentos alguna vez", cerró visiblemente enojado.

River es el único puntero del fútbol argentino con 44 puntos y un partido menos que su inmediato perseguidor, Talleres de Córdoba. En la próxima fecha se enfrentará a Instituto como local, para luego recibir a The Strongest para sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.