¿La Princesita regresó de la cordillera con el corazón roto?

“Que Dios me ayude a decidir bien. Si bien las teorías son interesantes, las prácticas son mucho mejores”, expresó la cantante seguido de una selfie donde se deja ver cansada y desilusionada. “No estoy para nadie”, explicó Karina.

El pasado lunes 26, la ex jurado del Cantando fue fotografiada en Ezeiza junto a su ¿pareja? Nicolás Furman, con quien visitó Bariloche en un descanso veraniego. Fue en diciembre cuando confirmó que estaba empezando un noviazgo con el hombre con quien admitiía buscar una relación de “perfil bajo”.

“Yo entiendo que uno está expuesto, pero a veces te van empujando al precipicio y vos por ahí no tenés ganas de tirarte todavía porque no sabés qué pasa y está bueno esperar a estar más tranquilo para contarlo. Y medio que me obligaron”, explicó en una entrevista radial con Catalina Dlugi en aquella oportunidad.

X2K2I5ESENGY5LBGA7KYEDM3IY.jpg

Fue por eso que decidió contarle a su hija Sol para evitar que se entere por los medios de comunicación antes que por ella misma. “Yo me di cuenta de que me estaban por mandar al frente con todo el seguimiento que hicieron de lo que publicaba en Instagram, porque entiendo que no fui del todo cuidadosa, entonces le dije ‘mirá, mamá está conociendo a alguien’. Lo hice antes de que se entere por la tele porque sino se iba a romper la confianza que hay entre nosotras”, explicó.

La reconocida cantante de cumbia no presentaba una pareja suya desde su ruptura con Sergio Agüero en 2017.

Ahora, su relación con Furman, a quien conoció en 2015 cuando participó del reality Elegidos, donde ella era jurado, se presta a la incertidumbre por sus demostraciones en la red social del momento.