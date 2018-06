La Princesita se desató e hizo llorar a Marina Calabró

“Sentí que hubo mucha violencia cuando se hablaba de mí“, comenzó la rubia al ser consultada por Jorge Rial sobre cómo veía el trato de los medios con ella, sobre todo en los escándalos vinculados al clan Maradona cuando ella era pareja del Kun Agüero.“Marina fue muy despectiva conmigo“, lanzó, generando un picante ida y vuelta con la panelista.

“Cuando te sentás a confirmar cosas siendo títere de quien te las cuentas…“, agregó la artista siendo interrumpida por Marina, quien se defendió: “Los periodistas no somos títeres, tenemos fuentes”. Ahí, la Princesita volvió al ataque: “Bueno, yo sentí que sí. ¿Podemos no estar de acuerdo? Deberías respetar mi postura. Vos fuiste muy despectiva conmigo“.

“Ahora que te puedo decir las cosas de frente y a vos te parece mal”, siguió Karina envalentonada. Cuando Rial intentó poner paños fríos, añadió: “Yo esperé mucho este momento“.

La cantante hizo referencia a cuando Calabró aseguró que estaba embarazada, y no era así, y recordó que una vez en Infama -hace 8 años- la nombraron como amante de Diego Maradona. En ese sentido, cuando le preguntaron por qué no había salido a responder en el momento, fue tajante. “Cuando me enojo insulto, así que prefiero callarme“, aseguró.

Tras varios minutos de tensión, Marina se hizo cargo de algunas cosas, dijo que no recordaba otras y le pidió disculpas tras estallar en llanto. “Me duele haberte hecho doler. Yo no me siento acá a joderle la vida a alguien“, aseguró.

En las redes celebraron el descargo de la popular cantante tropical.

Embed Bien Karina diciéndole en la cara a Marina Calabro que es una hipócrita y que siempre hablo mal de ella y ahora se hace la “no tengo idea de que me hablas”. Calabro una hipócrita total #Intrusos — YomiroTV (@Tvyotemiro) 20 de junio de 2018

Embed Marina LLORANDO!!!!



Claro!!! la que sufrió fue Karina pero de victimiza Calabró#Intrusos pic.twitter.com/4gtW75ZWkC — Juan Dorrego (@dorrego_juan) 20 de junio de 2018

Embed Karina La Princesita encarnizada, poniendo entre las cuerdas a Marina Calabró!

Vamosss Karina!!!!#Intrusos — ® ♐ (@MirandaV777) 20 de junio de 2018

Embed Amo Karina La Princesita apurando a Marina Calabro ao vivo. Con la gente chota, q te hizo cosas malas, hay q guardarse siempre una carta. El tiempo siempre te permite sacarla. #Intrusos — M. (@MarujaDevotee) 20 de junio de 2018

Embed “Lo bueno que lo digo en la cara y no cuando las personas no están” - Karina #intrusos pic.twitter.com/83TdYbeQMm — Rodri (@RODRIS0LLA) 20 de junio de 2018

Embed Chicos, Karina está en #Intrusos diciendo en vivo en el programa a Rial y compañeros que ellos le hicieron bullying y la bardearon siempre x gorda, y Rial le contesta que las Maradona le dijeron cosas peores. Épico. Nada va a limpiar la mugre que fueron siempre. Háganse cargo — ArrobaGa (@arrobaGa) 20 de junio de 2018

Embed Karina con todo contra Marina Calabro y Rial en #Intrusos pic.twitter.com/sKfLaRBVeK — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) 20 de junio de 2018

Embed Marina Calabró destroza a medio Mundo, y cuando la enfrentan cara a cara, termina llorando.

No importa cuando leas ésto.#Intrusos — ® ♐ (@MirandaV777) 20 de junio de 2018

Embed Karina le hace comer los mocos a los de #intrusos que mediocres son! — Pipi (@pipiladelbarrio) 20 de junio de 2018

Embed Karina está jugando mejor que la selección man.. #Intrusos — Judi (@JudfloJu) 20 de junio de 2018

Embed La D’Amato que es feminista, fue cómplice en vivo y en directo, como Rial trató de susceptible a Karina por haberle dicho gorda. Todos hipócritas #Intrusos — Niki (@NikiGot) 20 de junio de 2018

