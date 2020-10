La Princesita tomó partido: "Nos hizo sufrir mucho"

Con el tema en todos los programas chimenteros, Karina decidió hacerle frente a los medios y tomó partido en la pelea.

A-El-polaco-hija.png

“Yo la felicito a Sol y lo que dijo es verdad... Lo que quiero destacar es que ella (por Aquino) me llamó, y después de tanto tiempo reconoció las cosas. Eso me gustó, y además todos podemos cometer errores y hacer cosas mal. Se hizo cargo, y bueno, para mí es tema cerrado”, explicó la cantante.

“Mi hija adora a Barby. La pasa muy bien con ella y yo también, para que lo voy a negar” “Mi hija adora a Barby. La pasa muy bien con ella y yo también, para que lo voy a negar”

“No voy a decir lo que hizo por respeto a mi hija, porque si mi hija tardó en contar ciertas cosas fue para que después no hubiera problemas entre los grandes”, siguió contando Karina, para luego terminar confesando: “Ella (nuevamente por Aquino) nos hizo sufrir y pasar malos momentos tanto a mí como a mi hija”.

En tanto, sobre Silenzi, la jurado no paró de halagarla. “Mi hija la adora a Barby. La pasa muy bien con ella. Y yo también, para que lo voy a negar. Cuando nos vemos o nos encontramos nos matamos de risa las dos. En cambio, con Valeria no tuvimos ese lugar, aunque me pareció bien que me haya llamado, y eso quiero destacarlo”.