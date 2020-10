"La producción de Marcelo Tinelli no cuida a nadie"

"Me parece una pena, Lucas y Lola seguramente puedan hablar de ese tema de una manera más seria, igual el tono fue extremadamente serio, como si estuvieran en un juzgado", opinó sobre el reto que recibieron sus colegas el pasado lunes, por parte de la jurado, tras la viralización de los videos que suben a sus redes en los que hacían chistes con la salud de Nacha.

“Tampoco vamos a culpar al 100% a Lucas y a Lola por cómo se dieron las cosas en un programa donde la producción no cuida a nadie, nadie cuida el tema, ni al enfermo. No hay cuidados para nada. Podemos hacer el juego de las previas de un barquito lleno de temas que la producción de Tinelli ha tirado a la basura y le ha perdido total respeto como la prostitución, el VIH, las drogas, la violencia de género y tantas más", sentenció Maratea.

"Entonces me parece que no es una cosa de que llegaron los pibes con una idea de discriminar y aparentemente la juventud los sigue y nadie los frena. Me parece que se les salió un tema a la luz o por chiste, humor o descuido, pero justo no están en un lugar donde vayan a cuidar de ellos, ni del tema, ni de Nacha si estuviera enferma", insistió Maratea.

Un mal paso de Lola

La polémica entre Lola Latorre y Nacha Guevara comenzó cuando la hija del futbolista hizo una broma burlándose de los temblores de Nacha, a los que se sumaron Yanina Latorre y Spadafora. Ante la horrible burla, Nacha se defendió e hizo un contundente descargo sobre el tema, hecho que generó que la participante del Cantando 2020 decidiera romper el silencio y pidiera perdón públicamente.

"Hice un comentario desafortunado que tiene que ver con la intimidad de Nacha, a la que en ningún momento me quise referir de esa manera. Por eso estoy acá, quiero pedir disculpas públicamente, por más de que ya lo hice en privado en el momento que sucedió", comenzó diciendo Lola Latorre en un vivo en su cuenta de Instagram en el que se mostró muy arrepentida de sus burlas.