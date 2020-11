La razón por la que Jimena Barón se separó de Daniel Osvaldo

La relación de Jimena Barón y Daniel Osvaldo , padres de Morrison parecía no tener vuelta atrás, pues la escandalosa separación incluyó denuncias por violencia, y deudas de cuotas alimenticias. Pero, donde hubo fuego…cenizas quedad dice el refrán. Y así nomás fue, pue a comienzos de la cuarentena, la actriz sorprendió a todos al mudarse a la casa de ex futbolista.

Todo parecía ir viento en popa hasta que, repentinamente Jimena se fue de la casa de Osvaldo… y de las redes sociales, donde siempre se mostró súper activa. Todos se preguntaron que fue lo que pasó para tomar la drástica decisión.

Pues bien, luego de cientos de especulaciones al respecto, Paula Varela, periodista de Intrusos reveló el picante motivo por el que Barón se fue de la casa de Daniel en Banfield, dando una vez más por terminada su relación.

FGKVSKRD7BFOPMCQ5IGZN37L2E.jpg

“Ella estaba tranquila empezando esta relación con Osvaldo, contenta y feliz. Pero empezaron las críticas porque le preguntaban ‘¿cómo volvés con él?’. Pero ella se la bancó porque estaba enganchada”, arrancó relatando la periodista. Para luego agregar, “pero no va que un día ella encuentra en el celular de Osvaldo chats con otras mujeres. Se puso muy triste, en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas”.

1600990351_151861_1600991058_noticia_normal.jpg

La periodista también contó cómo fue la discusión de los ex: “Tuvieron una discusión y él le dijo ‘yo nunca te prometí nada’. Y ella le dijo ‘sos el padre de mi hijo, me la juego mediáticamente porque me están matando por volver con vos y me hacés esto’. Después, agarró sus bolsos y se fue”. Lo cierto es que tras ese mal momento, Jimena Barón hoy se muestra enamorada del Tucu López, con quien volvió a apostar por el amor.