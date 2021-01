La reacción del hijo de Analía Franchín tras perder MasterChef Celebrity

En ese momento, Analía Franchín narró el berrinche que hizo Benicio : “Empezó a hacer fuerza, y se largó a llorar. Entonces, lo abracé y le dije que no se ponga mal”. Luego, la panelista reveló cual fue el motivo de la angustia de su hijo: “Él me había pedido que le regalara el trofeo en caso de ganar, y yo le dije que obvio que sí. También tiene uno de El Muro Infernal, los va juntando”.

Analía Franchín luego reveló la astucia de su hijo: “A la mañana me vino a despertar y me dijo que si le podía decir a Claudia que le dé el premio a él. Pero le dije que no, que le corresponde a Claudia”. Finalmente, ante la desilusión del pequeño, hizo un llamado a la producción de MasterChef Celebrity: “Pasa que yo pensé que capaz que me daban una moneda de chocolate. ¡Señor MasterChef, aunque sea denme una medalla de chapa plateada!”.

Claudia Villafañe, ex esposa de Diego Maradona, fue la campeona de la competencia culinaria de Telefe. Vale la pena destacar que muchos en la farándula nacional le habían dado el gane a la empresaria, frente a la actriz.