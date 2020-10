La respuesta viral de Flor Peña a un usuario que la trató de "chorra"

https://twitter.com/Flor_de_P/status/1317483283853303808 Feliz día compas!! Acá una peroncha compañera dice presente ✌️ #DiaDeLaLealtad pic.twitter.com/IOinHy6NPS — Florencia Peña (@Flor_de_P) October 17, 2020

Uno de los usuarios que contestó su mensaje no lo hizo para apoyarla, sino con una frase agresiva: "Te falto poner petera y chorra", escribió con un tono machista, recordando el video íntimo de la actriz que se filtró hace años. Pero la actriz no tardó en responderle, y lo hizo con humor y sin escándalo. "Tranku pape, que el pete es hermoso. Y si es peronista mejor", escribió Flor Peña, con un emoji de los dedos en v, característico del peronismo. Su respuesta recibió el respaldo de sus seguidores.

https://twitter.com/Flor_de_P/status/1317502235337756674 Tranku pape, que el pete es hermoso. Y si es peronista mejor ✌️ https://t.co/a7fmyK0EMF — Florencia Peña (@Flor_de_P) October 17, 2020

Aunque se quedó en su casa y no concurrió a la marcha que se llevó a cabo en la 9 de Julio, Flor Peña quiso acompañar la movilización virtual que se propuso para no romper las reglas de la cuarentena por el coronavirus. Pero no pudo. Ante la noticia de que había colapsado la página web habilitada para la "Movilización virtual", la actriz se quejó: "No puedo entrar".