La romántica historia de Lali González, la actriz paraguaya que todos aman

Lali González en un gran momento.mp4 Lali González en un gran momento

"Amo a los morochos, me fascinan los morochos y Walter es bastante morocho, churro. Él me fichó primero, aunque diga que no", dijo entre risas la actriz.

"Él era como más convencional y yo más revolucionaria, estaba en una etapa muy rebelde de mi vida", recordó con respecto a ese comienzo cuando los dos se iban conociendo.

gonzalez dos.jpeg

"Para él, lo que yo decida siempre va a estar bien y eso para mí es muy importante. Me acompaña y disfruta conmigo, que es lo más importante. Ese apoyo es algo que reconforta a cualquier artista. La verdad que lo positivo de Walter es que es una persona que se pone feliz con mis logros, no es una persona celosa o posesiva", destacó.

"Para él yo siempre voy a ser la mejor actriz eso lo hace atractivo. Esa seguridad que de repente nosotros los artistas no tenemos, que tu pareja la tenga y te lo transmite ayudaba un montón", explicó con orgullo en el pecho.

"Tampoco soy loca de celos, pero sí soy. En cambio, él es lo opuesto. Creo que esos celos míos se despiertan porque quiero que se despierten sus celos. Viste que a veces uno quiere sentirse celada un poco", finalizó.