La romántica tarde de la Chilindrina y Luis Miguel

“¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?”, le consultó el anfitrión a la actriz, quien luego de algunos instantes de incomodidad, decidió responder. “La verdad es que sí”, contó y recordó que ella estaba tomando sol en la playa y veía que constantemente pasaba un yate desde donde le lanzaban piropos.

“Dije: ‘¿de quién estarán hablando?’, y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: ‘¿oye nena, tú sabes quién soy yo?’. Y le respondí: ‘No, tú sabes quién soy yo’. Él me dijo: ‘sí, eres la Chilindrina’. Le dije: ‘sí, tú eres mi amor soñado’”, siguió recordando.

Para comprobar su historia, María Antonieta también mostró una foto que se tomaron juntos.