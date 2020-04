La salida de la cuarentena será "de manera gradual"

Mientras el Gobierno aguarda que se desarrolle el pico de casos de COVID-19 en el país y espera, en forma positiva, que las medidas preventivas tengan un efecto importantes, también comienza a planificar cómo será el retorno a la actividad. "No sé la forma en que vamos a salir, no sé la fecha y hay que ver la evolución; pero cuando salgamos, vamos a salir de manera gradual", comentó en diálogo con radio La Red. A su vez, señaló que se realizará "cuidando más a los grupos de riesgo, que son los adultos mayores, los enfermos de riesgo", y remarcó: "Estos serán los últimos en salir. Y eso no es fácil, debemos organizar un sistema de apoyo. Estamos trabajando en ese estadío". "Algunos grupos menos vulnerables pueden tener más permisibilidad", sostuvo.