La semana de "mayo-r" orgullo para el fútbol local

Ese mismo día, el juvenil Tomás Oses, nacido en Centenario, se clasificó finalista de la Copa de la Superliga de Reserva con Estudiantes de La Plata. Y de yapa, el Tigre del cipoleño Néstor Moiraghi metió un pie y medio en la final de la Copa de la Superliga de Primera (el sábado pasado) al golear por 5 a 0 a Atlético Tucumán. Una semanita redonda para el fútbol valletano.

Los días más felices

El Huevo Acuña ya se había convertido en el primer neuquino en disputar un Mundial de mayores y ahora tendrá ese privilegio en la inminente Copa América de Brasil.Pretendido por Boca, se mantiene en la albiceleste desde la primera y soñada citación en 2016.

Rubens Sambueza agranda su leyenda en el país azteca, donde es vigente Balón de Oro, con la gran campaña de León. Se perdió la ida (0-1) de la definición por una expulsión pero mañana buscará su quinta estrella allí (las 4 que tiene son con el América).

Juan Amieva es un trotamundos del fútbol, un laburante que tuvo su momento de gloria en el histórico papelón que hizo San Lorenzo en la Copa Argentina. El ex Alianza liquidó el partido y luego confió a LMN que en su momento estuvo a punto de largar el fútbol.

El semillero también da que hablar. El delantero Tomás Oses es una de las grandes promesas de Estudiantes de La Plata y lo confirmó con una buena performance en la semifinal de la Copa de la Superliga de Reserva ante Banfield. Solo San Lorenzo separa al Pincha del título en una gran final.

El último párrafo es para Néstor Moiraghi, el central cipoleño que si bien se recupera de un desgarro vive un presente óptimo con el Matador de Victoria y podría reaparecer en una eventual final de la Copa de la Superliga si Tigre elimina a Atlético Tucumán (ganó 5 a 0 en la ida y hoy a las 18:45 es la revancha). Un golazo del Alto Valle, que vive días felices en el fútbol grande.

Creo en el jugador local, en los dirigentes no tanto

Rogger Morales, el rionegrino es ex jugador de Huracán de Parque Patricios

Esto que pasa confirma más los sentimientos que tengo hacia el fútbol regional hace tanto tiempo o desde que me fui a Buenos Aires.

Los que han nacido en Buenos Aires no son mejores jugadores que los de acá; son mejores dirigentes que los dirigentes nuestros, que no han sabido interpretar los pasos de formación y por ahí buscando un campeonato o un ascenso no se han preocupado por proyectar o darle el lugar que merecen a los jugadores de la zona.

Fue algo por lo que luché mucho en Cipolletti, que costó hacerles entender y también me costó el puesto de entrenador. A través de la historia no supieron verlo. Me alegro por todos los que esta semana se hicieron notar y también por el Fabi Sambueza (hoy en Junior de Colombia), al que tuve en Independiente. Y obvio que al gol de Amieva a San Lorenzo, como hincha del Globo, lo gritamos con fuerza con mi hijo, que ya tiene cinco.

Esto es una bola que no para, una vez que potenciemos a las inferiores y los chicos se empiecen a ir jóvenes, estos casos se van a serguir dando con mayor frecuencia.