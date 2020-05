La tarde histórica en la que los niños coparon la ciudad

La llamada de atención se hizo repetitiva. Por altoparlantes en los autos oficiales y con presencia física de los distintos agentes de la Municipalidad les “recomendaban” a los padres que cumplieran con la reglamentación. Uno de los oficiales aseguró a LMN: “Vemos que cumplen con todas las medidas de seguridad salvo una: la circulación. La gente se sienta en las plazas o en los parques y eso no está permitido”.

“Yo soy madre y me duele decirle a un niño, con su cara de ilusión, que tiene que cortar y avanzar con su padre, pero bueno, es mi labor”, se sinceró una de las empleadas municipales que patrullaba el Paseo Río Grande, y describió: “La imagen más linda que vi fue la de un chico de unos siete u ocho años que tiraba piedras al río y lo sentí en un estado de libertad tan plena que me costó, pero le tuve que decir al padre que tenían que circular”.

Con una tarde otoñal, en donde las temperaturas oscilaron los 22 grados y el sol que calentó el asfalto, los niños salieron entre las 14 y las 19 -mientras que los adultos mayores lo hicieron por la mañana-. Los padres o madres aprovecharon para sumarse a ellos y muchos optaron por la bicicleta como medio de transporte para esta salida recreativa.

Desde el 29 de marzo inclusive que la circulación dominical tenía una "prohibición total" en el marco del endurecimiento de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, según lo había comunicado el Gobernador, Omar Gutiérrez. Pero fue el mismo mandatario que en los últimos días recalcó "el comportamiento ejemplar" de las niñas, los niños y los adolescentes, y permitió que ellos, junto con los mayores de 60 años, pudieran salir en distintas franjas horarias.

La cuarentena y los nuevos entretenimientos de los niños

Kiara tiene 9 años y al parecer encontró su lugar durante el aislamiento preventivo y obligatorio: “Me armé una casita dentro de mi casa. La armé con un colgante y le puse telas encima, y duermo en las noches ahí”. La niña asegura que en las noches tiene “visitas”: “A mi gato parece que también le gusta,ya que quiere venir a dormir conmigo en el hogar que construí”.

Su madre agrega un dato fundamental: “Ahora es cocinera”. Y Kiara lo confirma: “Sí, en estos días mi mamá me enseñó a cocinar. Ayer hice por primera vez arroz, pero me gusta mucho hacer tortafritas”.

Con ese doble "oficio" que Kiara aprendió, ocupó tanto su día a día que se “olvidó como era salir a caminar”: “Ya no recordaba este lugar. Antes veníamos siempre a este parque, pero después de casi dos meses me lo olvidé”. “Creo que lo necesitaba”, concluyó.

Quien también aprendió algo que pasará a ser fundamental en su vida es el hijo de María José: “Hoy es la primera vez en su vida que sale a caminar. Tiene un añito y dio los primeros pasos en el departamento donde vivimos y recién lo pusimos a caminar acá, por la Avenida Argentina, y no lo podíamos parar”. La madre, orgullosa de su hijo, agregó: “Creo que necesitamos más días para salir, porque vivo en departamento y somos cinco en casa. No hay series o películas que aguanten”.

Noelía, de ocho años, aprovechó el aislamiento para encontrar un nuevo hobbie: “Me di cuenta que me gusta mucho leer. En estos días me terminé el Principito, El diario de Ana Frank, La isla del tesoro y otros cuentos más”. Y agregó sin titubear: “Del libro de Ana Frank me quedó mucho porque ella no podía salir porque atacaban a los judíos y ella era judía”.

Con los nuevos hábitos, que se podrán convertir con el tiempo en oficios, es que los padres trataron de “entretener” a sus hijos. O por lo menos así lo concibe Verónica, quien salió a caminar con su nena de 6 años por las Plazas de la Banderas: “Al final estas salidas también son un poco de oxígeno para la casa y para los papás. A veces cuesta mucho entretenerlos, porque los nenes son muy inquietos”.

Con la compañía de un buen clima, casi primaveral, este fue el primer domingo en donde los más chicos se apoderaron de una tarde de la ciudad. Esta medida, que cubrió en total a más de 180 mil niños en toda la Provincia, se replicará el próximo domingo de 14 a 19 y se harán la mismas recomendaciones: circular dentro de los 500 metros del domicilio, tapabocas y un adulto responsable presente.

