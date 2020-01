La tarjeta alimentaria va a debutar en pocos días en el conurbano

Luego de la implementación en la ciudad entrerriana de Concordia, una de las que registra los mayores índices de pobreza, Arroyo firmó el lunes con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, el convenio para sumar la provincia al Plan Argentina Contra el Hambre, y se anunció que, a partir del 20 de enero, el Nuevo Banco del Chaco va a comenzar la distribución de 66.499 tarjetas. Arroyo fue consultado sobre los dichos de la conductora de televisión Susana Giménez, quien sugirió que "si hay pobreza, que la gente se vaya al campo", y dijo que a los pobres hay que enseñarles "a plantar, a tener gallinas en el gallinero". "Soy muy respetuoso. Escucho todos los comentarios, los análisis que se hacen. Aprendí hace rato que mi tarea es que el árbol no me tape el bosque. Que la tarea central es poner en marcha políticas públicas", dijo el titular de la cartera de Desarrollo Social. No obstante, consideró que "más allá de los debates más fáciles, creo que la producción propia de alimentos es una de las salidas fuertes de la pobreza", y añadió que "hay que generar un mecanismo para que la agricultura familiar, por ejemplo, tenga escala".

Chaco contra la indigencia

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, quien anteayer suscribió a su provincia en el Plan Argentina contra el Hambre, dijo que espera que en Chaco se puedan retrotraer los índices de indigencia "al menos hasta lo que habíamos logrado bajarla en el último trimestre del 2015", y calificó la política de Macri como "totalmente nociva en términos sociales". E insistió en que el "desafío con esta Tarjeta Alimentaria, más otras acciones que vamos a tomar como estado provincial, es poder al menos volver a los índices de indigencia del tercer trimestre del 2015" y recordó que el número rondaba "el 4%".

Pero, a su juicio, en los siguientes cuatro años "en materia social, esas políticas fueron totalmente nocivas: se cortó el financiamiento para obras de infraestructuras básicas, y se discontinuó la ejecución de viviendas populares, entre otras cosas".

