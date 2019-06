“Nadie ve al programa. Este tipo de situaciones le rinden. Caí en la trampa de un programa que solo se dedica a chicanear a los invitados para tener una centésima de punto”, inició la panelista, sobre la situación que le tocó vivir.

En ese momento, Pamela le consultó cómo le habían caído las palabras de la modelo cuando le recomendó poner a trabajar su paciencia y el respeto, luego de que Granata contara que estaba “aburrida” por el móvil. “Que ella no se preocupe por mi labor que hay 300 mil personas que confiaron en mí y hoy soy diputada. Fue un móvil extensísimo y desde que dije ‘hola’ hasta el ‘me aburrí’, lo único que intentaron fue chicanearme por mi postura. Todo lo que me preguntaron se los respondí con argumentos y es agotador si del otro lado no existen”, finalizó.

Ante el comentario de Granata, Carmela Bárbaro se enojó y no dudó en cruzarla. “Yo no creo que haya sido una trampa, pero cada uno lo vive como lo vive. Creo que les podrías haber dicho ‘mira, yo voy a tener mi postura, vos la tuya. Si queres, hablamos de otro tema’. Vos te embanderas por una causa y sabes que en general te convocan para hablar de ese tema”. Fue allí cuando Amalia la interrumpió para expresar: “Voy muy amablemente a todos los programas aunque el tiempo no me sobra y estoy debatiendo el tiempo que sea necesario, pero con argumentos. Estas chicas, las panelistas de Pampita, te quieren hacer preguntas, no se desde que lugar, sin un fundamento. Ellas se estaban embanderando con la pobreza y las invite a que vayan a hablar con esas mujeres”.

“La idea de que vos fuiste a una villa a hablar con mujeres pobres tampoco son fundamentos. Todos conocemos mujeres pobres”, la cortó Carmela, para luego pasar a una nota con Pampita, luego del polémico móvil, en donde Ardohain volvió a despacharse por el poco respecto de Granata. “Nosotros estábamos trabajando, no nos estábamos aburriendo. Si va a ser diputada, va a participar de un montón de debates más y va a tener que tener paciencia”, declaró Pampita.

