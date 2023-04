Espectáculos La Mañana Ogro Fabbiani La terrible carta que le mandó el Ogro Fabbiani a Amalia Granata tras el cumple de 15 de su hija Uma

El ex futbolista de River se despachó contra la madre de su hija, luego de no haber sido invitado a la fiesta.







El Ogro Fabbiani volvió a ser noticia, y por desgracia para él no por algo bueno. Es que este fin de semana, Uma, la hija que el ex futbolista de River tuvo con Amalia Granata, celebró sus 15 años con una fiesta a todo trapo, pero lo que llamó la atención de todos fue la ausencia del actual director técnico. En medio de las especulaciones, el propio Fabbiani rompió en silencio y desde sus redes compartió un mensaje de amor para su hija, en donde dejó muy mal parada a Amalia Granate.

“23 de abril del 2008. A la distancia nacía mi primera hija mujer, UMA. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre, lo que yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá", aseguró en el extenso posteo el Ogro Fabbiani.

Fabbiani uma 1.jpg "La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas aunque uno nunca sabe qué le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana. Hoy con 15 años solo espero que seas feliz. No importa otra cosa, solo tu felicidad", agregó el ex futbolista.