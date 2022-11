La terrible pelea de Nazarena Vélez y Yanina Latorre en LAM

Alfa hizo un comentario desubicado que activó una bomba dentro de la casa de Gran Hermano. Sin embargo, no fue solo allí donde detonó la misma, sino que puertas afuera donde también se abrió el debate y las opiniones cruzadas no tardaron en aparecer.

Por lo menos así sucedió en LAM, donde Nazarena y Yanina chocaron al opinar distinto y la situación se tornó tensa. Fue Latorre quien lanzó el primer comentario que activó el enojo de Vélez : "Las feministas son las más caretas porque maltratan mujeres y defienden". A lo que la madre de Barbie se sintió ofendida, por lo que acotó: "No, yo soy feminista y no soy careta".

Yanina Latorre contra Nazarena Vélez.mp4

Además, Nazarena dio su punto de vista sobre qué debería suceder con el asunto: "Para mi lo tienen que rajar a la m... porque fue un asco lo que hizo".

Para defenderse, una de las angelitas utilizó una situación entre Agustín y Thiago, pero Vélez no lo consideró: "Agustín se prestó para el chiste y después le contesto con lo mismo. No estaba durmiendo, sino lo hubiese sacado. Acá estamos de un señor grande con una nena".

Nazarena se mostraba enojada y Yanina Latorre le retrucaba: "No, no es una nena. Es mayor de edad". Sin embargo le retrucó de manera terminante: "Si es una nena. Es una criatura. Es una nena de 20 años con un viejo paj... que le estaba diciendo que se estaba tocando. No podés defender eso".

Nazarena Vélez se peleo con Yanina Latorre.jpg

"A mi no me grites. Hablá tranquila. Yo no lo defiendo, no lo termino de creer. No dije que esté bien o mal. Lo que sí me parece es que Thiago cuando lo trató de put.. a Agustín y que todos se reían porque no había salido del closet no es chiste. ¿Cuál es el chiste? Es mucho más grave", respondió Yanina enojada por la situación.

Para que Latorre entienda la situación, Nazarena le hizo una comparación: "Yani si está Lola adentro y está en una situación así y el tipo hace carpa como que se está tocando y le quiere mostrar...". Pero ella siguió en su postura: "Le digo 'jodete por entrar'". A lo que Vélez le respondió sin lograr entender su pensamiento: "Vos estás loca. Cómo se tiene que bancar eso por entrar".