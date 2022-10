Yanina Latorre relató la durísima historia de pobreza que atravesó

"Te voy a contar la historia de mi mamá. Ella viene de una familia muy, muy, muy pobre. A los 12 años tuvo que dejar el colegio y salir a laburar. Y mi abuela no era una hija de puta, no era maltratadora ni mala persona. Mi abuela era empleada doméstica. Vino de un barco de España y no tenía a nadie. La violaron, quedó embarazada y quedó sola con mi mamá y mi tío", contó algo elevada de tono ya que venían de una fuerte discusión entre el panel.

El fuerte cruce entre Estefi Berardi y Yanina Latorre.mp4

Lo que iba a contar era fuerte y por eso decidió disculparse primero: "Perdoname mamá que cuente esto". Y siguió: "Mi tío y mi mamá desde los 12 años laburaron y no fueron al colegio. Y yo soy la hija de mi mamá, me fue muy bien, soy profesional y pude salir adelante. Es muy dura la palabra que ustedes tuvieron con ellos y los expusieron. Porque el pobre tiene vergüenza".

La bronca era con Estefi Berardi por un comentario, por eso le apuntó: "No podés decir que un niño no debe laburar, porque mi abuela no fue una basura. No le quedó otra. Llamala a mi mamá ahora por teléfono y vas a ver. Mientras las amigas iban al colegio, ella no tenía para un guardapolvo. Y tenía que ir a laburar porque en la casa de mi mamá no se comía. Mi tío tenía 11 años y mi mamá tenía que llevarlo a laburar".

Entre lagrimas culminó con su relato: "Mi abuela fue la mejor persona que conocí en mi vida. Y mi mamá en un ser perfecto. Lo que quiero hacerles entender a vos y a Pampito no es que el niño no debe laburar. A veces no te queda otra y en Twitter no hay que exponer eso. Es todo lo que quería decir. Mi problema no es con Estefi, es con la gente pobre".

yanina-latorre-estefi-berardi.webp

Pese a la larga explicación de Yanina Latorre, Estefi Berardi se mantuvo en su postura sin aflojar: "Es un derecho del niño no tener que trabajar".

Eso volvió a elevar el tono de la panelista que contraatacó ofendida: "Tenés muy poca sensibilidad. Acá no es planes. Una familia humilde que no tiene para comer no son planes, no es política, no son seguidores, no son tuits... es amor. Y entenderlos. ¿Vos te pensás que yo quiero que el nene cartonee? Tienen que comer, no les queda otra. No es exponerlos, porque les da vergüenza".