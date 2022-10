Yanina Latorre contó qué siente por su marido y Mauro Icardi

El periodista se refería a la forma en que Icardi se expresó sobre su ex mujer. Y Yanina respondió sin dudarlo: "Imaginate que vos lo escuchás a tu marido decirte mentirosa, que tus hijos no te quieren ¿Qué hacés? Lo pisas con el auto" . Eso dio pie para que Ángel recordara la historia clandestina de Mauro con la China Suárez y le preguntara a la mediática por la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt, en 2017.

Yanina Latorre contó qué siente por su marido y por Icardi.mp4 En LAM, Yanina Latorre se sinceró y confesó qué sentimientos tiene por Diego Latorre y mauro Icardi.

Entonces la panelista reconoció que las cosas habían sido diferentes. Según explicó, Diego Latorre "Yo no lo pisé con el auto... No habló de mis hijos. Se manejó todo distinto. Yo no agarré a un L-Gante, no agarré un tipo, no hice historias en Instagram. ¿Sabés cuál era el consejo que me daban? Salí a garch.. ¿Para qué? Yo tenía que resolver otras cosas".

También aclaró que ella no está de acuerdo con la forma de manejarse de Wanda, que se muestra de una forma ambigua muy cerca del creador de la Cumbia 420. Sobre el consejo que le daban de devolverle con la misma moneda a su marido infiel, dijo: “Si lo hubiera hecho, no lo publico, no juego. Esto que hace (Wanda)... desarmas una familia. Yo no siento la necesidad de vengarme. Lo que hace Wanda me parece infantil”.

Desde su punto de vista, según dijo en LAM, todos los hombre son infieles. Y confesó qué es lo que siente al respecto por Icardi y su marido. “¿Sabés lo que me pasa con el tipo que te hace estas cosas? Que te mete los cuernos, incluido mi marido, me genera una profunda lástima. Me parece un pobre bolud... No me da ni para vengarme. Me creo más que él. Tiene que mentirme, llevar a la mina al hotel, pagar el pasaje... Digo 'pobre'. Yo no me humillo”, expresó.