Se lanzó el primer tema de Diego y Lola Latorre: qué dijo Yanina

"Mis hijos. Mi todo. Mi vida entera. Chiquitos de mamá, cómo crecieron. Y que hoy hayan cumplido el sueño de hacer un tema juntos es el mejor regalo que puedo recibir como mamá", escribió súper orgullosa Yanina Latorre.

Lola Latorre y Dieguito Yanina 1.jpg

"Que se quieran, que estén juntos, que compartan… ¡Es tan hermoso! Son más de lo que soñé. Gracias", agregó la panelista de LAM.

En mayo de este año, Lola ya había adelantado las posibilidades de lanzarse como cantante junto a su hermano Diego: Todavía no hay nada definido. Mi hermano canta y le va muy bien y estamos trabajando en un proyecto juntos. Él me lo propuso. Quiero que sea despacio porque no quiero ocupar su lugar ya que el que se dedica a eso es él. Ojalá que podamos combinar las cosas que nos gustan a los dos. Sería más para fin de año”.

Además, en la misma nota, Lola había contado que su inspiración era Tini Stoessel: “A mí me encanta todo lo que hace. En las redes siempre me joden con que la imito y nada más lejos. Impuso una moda que llegó a un montón de lugares y si sigo eso no es imitar. Tenemos un recontra vínculo y si, algún día me lanzo, le pediría un consejo porque es una referente. Me encanta su música e imagen”.