Nazarena Vélez mostró su cuerpo al natural y reveló: "Ya no quiero ser perfecta"

"Ya no quiero ser perfecta, quiero ser feliz" , publicó recientemente en Instagram. Y aprovechó ese mismo medio para mostrarse una vez más en ropa interior frente al espejo y darles un buen mensaje a sus seguidoras: “Se acerca el verano y arranca la presión del cuerpo y la bikini. Pasaba por acá para recordarte que así, tal cual estás, sos hermosa. No permitas que nadie te haga creer lo contrario”

Nazarena Vélez "ya no quiero ser perfecta".mp4 Nazarena Vélez quiso dejarle un mensaje a todas las mujeres ante la inminente llegada del verano.

Mientras que en su cuenta de Tiktok, donde tiene casi un millón de seguidores, subió un video mostrando su cuerpo y dando el mismo tipo de mensaje, pero de una manera más extensa. "Me estaba poniendo crema en el cruerpo y dije: 'tengo que hacer esta historia'. Porque se acerca el verano y afloran en nuestra cabeza todos nuestros complejos y las boludeces que nos metieron durante toda la vida", arranca diciendo frente al espejo.

"Haceme caso. Mirate en el espejo y decí 'me amo, me encanto, soy hermosa... No permitas que nadie hable de tu cuerpo y clavate esa tanga que tengas ganas de clavarte... Metete ese shortcito. Que no te importe el qué dirán, si tenés estrías, celulitis... Porque sos hermosa", continúa la mamá de Barbie Vélez.

Nazarena, que pronto va a ser abuela, hace ya un tiempo largo que no permite que sus seguidores opinen en su cuenta sobre su cuerpo. Y lo mismo le pidió que hagan ellos con el suyo: "Lo único que importa es que estés sana para que puedas disfrutar de esta vida hermosa. Te lo dijo yo que en cuatro meses voy a tener un nieto en mis brazos y nunca pensé que la vida se pasaba tan rápido. ¡Así que a disfrutar! Te lo deseo de todo corazón".

Nazarena Vélez no quiere ser perfecta.jpg La actriz se muestra en sus redes sociales al natural, sin filtros ni photoshop, buscando concientizar a sus seguidores sobre la importancia de la autoaceptación.