Por qué y cuándo se va Nazarena Vélez de LAM

En diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez , Nazarena anticipó: “Creo que en diciembre voy a terminar en LAM ”. La periodista quiso saber si había algún problema con el conductor o las otras panelistas como motivo para tomar esa decisión. Pero la mediática respondió: “Estoy muy tranquila, es un grupo muy lindo".

En cuanto a su relación con el conductor, Vélez afirmó que "Ángel me da mucha libertad para expresarme. Con las chicas me llevo bárbaro. Es un muy lindo trabajo. La estoy pasando bien. Entré por un mes y me quedé un año. Estar trabajando ahí es un placer porque la paso muy bien. Es divino estar en LAM y es una experiencia muy divina que estoy pasando”.