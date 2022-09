Nazarena Vélez se fue de LAM y gritó: "No voy a contar por qué"

La panelista es una de las nuevas Angelitas y en su corto tiempo en el programa ya ha llamado la atención varias veces. No es para menos, ya que a pesar de ser nueva en el show de Ángel de Brito , es una de las mujeres con más experiencia en los medios televisivos, habiendo protagonizado miles y miles de peleas durante sus años de mayor exposición.

Nazarena velez lam se fue 1.jpg

“¿Qué le pasó a Nazarena?, ¿renunció?”, preguntó Ángel de Brito picante. La respuesta llegó por parte de Estefi Berardi, quién se sienta al lado de la mamá de Barbie Pucheta: “Creo que fue al baño”.

Pero, los minutos pasaron y la mediática no volvió. Fue justo antes de que termine el programa, que la cámara la enfocó sentándose nuevamente en su silla. Ante la consulta de Ángel de Brito de dónde había estado, la modelo respondió de manera contundente: “No te puedo contar”.

Nazarena velez lam se fue 2.jpg

Lejos de quedarse en el molde, el conductor le preguntó si había ido al baño, algo que Nazarena no negó. “Si, también. Pero fue otra cosa y ahora no te lo puedo contar”, le respondió aclarando que ese no era el único motivo.

“Tengo que resolver algunas cosas. No quiero decir algo y que alguien lo desmienta, estoy resolviendo”, agregó después ante la insistencia de sus compañeras.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre la acusó de querer guardarse la noticia para contarlo en sus redes, algo que la propia Nazarena descartó y aseguró que contaría todo en el programa siguiente.