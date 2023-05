La terrible pelea de Yanina Latorre y Elizabeth Vernacci por Marixa Balli

“La estrella en este momento del programa de Ángel de Brito es Marixa Balli”, expresó La Barby, panelista del programa de Vernaci. Y esta última continuó: “Hacía rato que necesitaban un refresh y volver a la televisión de antes le da un refresh. Así lo hizo Nazarena Vélez el año pasado cuando entró a LAM, que empezó a contar todas las experiencias de a quién se comió y después quedó y se convirtió en una periodista”.

Luego, Vernaci comentó con dureza haciendo referencia a Latorre: “¿Y qué dice ‘yarará’? Porque a ella le debe dar bronca cuando alguien sobresale más que ella. Ella dice: ‘primero estoy yo, después el programa”.

Negra Vernaci La Negra Vernaci le pegó a Marixa Balli y Yanina Latorre

Desde la cuenta de Twitter de LAM compartieron el fragmento radial donde la Negra las critica a las panelistas y escribieron: “La Negra Vernaci vs LAM. Lo que nos faltaba”.

Ya en el programa, De Brito le dio el espacio para que se expresen, y Yanina comenzó diciendo: “Pobre, La Negra, en el fondo me da lástima la obsesión que tiene. Habla más de ella que de mí, no se lleva bien con nadie. Tiene el resentimiento de las que ya les pasó el cuarto de hora”.

“Ya nadie la nombra si no la nombramos acá porque nos está pegando. Ya no le contesté la semana pasada. Me pegó por lo de La China Suárez, porque le molesta que contemos quién garcha con quién, pero vos te hacés eco en tu programa y también estás hablando del garche ajeno, es lo mismo”, completó.

Además, respecto a su relación con Balli comentó: “No sé de dónde sacaste que me molesta Marixa, es hermosa. Te voy a explicar algo, porque acá la única yarará sos vos, que criticás a la gente por la ideología y después mandás mensajitos buena onda. A mí me gusta todo lo que le suma al programa. Me considero tan grossa que no compito con nadie y cada una ocupa su lugar y está para algo. Yo combato la mentira, la traición y todo lo que no le suma al programa. Por algo estoy acá hace ocho años y me va tan bien”.

La bailarina ahora devenida en panelista por su lado lo tomó con más calma, y expresó: “La verdad es que quiero a Vernaci, le tengo mucho cariño, porque trabajamos juntas, y es muy copada como compañera, siempre tuve muy buena relación”.

“Yo puedo contar lo que se me canta, cosas que quizás antes no contaba; se me ocurre contarlo ahora, que estoy muy desinhibida. Son anécdotas, me parecen divertidas y cada uno puede hablar de su vida. Como no miento me hago cargo de lo que digo. No me parece grave. Yo la estoy pasando bomba. Si estoy contando un garche, será un súper garche, mi amor”, concluyó la angelita.