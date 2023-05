La terrible revelación de María Fernanda Callejón sobre su ex

La actriz dijo: “Hubo terceros en el medio... ¡fui una cornuda pública! Lo enfrenté y me lo desmintió a morir. Eso no fue el detonante, pero ayudó a tomar la decisión. El empujón que me llevó a decir basta”.

Callejón separacion María Fernanda Callejón contó lo que sufrió en su separación

“Llegó un momento en el que ya no me sentía valorada como mujer, como mamá ni como profesional. Pasé a ser un mueble más de la casa, un adorno. Sentía que mi palabra, mis decisiones, mi economía no pesaban. Me sentí muy subestimada”, agregó.

Luego, mencionó algunas cosas que llamaron la atención: “Yo tomé la decisión y él se enojó. Y mucho. Mucho es mucho... violencia no es sólo una trompada, que por otro lado nunca la hubo, se puede ejercer violencia consciente e inconscientemente de muchas otras maneras. Y sí, yo he vivido situaciones violentas verbales... De desconocer a la otra persona y ese fue el quiebre”.

Por último, finalizó: “Pasé por momentos peligrosos... donde sentí que se atentaba contra mi psiquis... Nunca más volvimos a ponernos de acuerdo, aunque priorizo a la hija que compartimos. Él es un buen papá, muy presente”.