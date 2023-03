La Tora es la nueva eliminada de la casa de Gran Hermano

En la cena de las nominadas, del sábado por la noche, se vivió un momento de mucha emoción cuando las participantes hablaron de las instancias finales y de la gala de eliminación. Es lógico que a esta altura de la competencia y con más de 4 meses dentro de la casa ninguno quiere cruzar la puerta. Fue Julieta quien reconoció que esto, al menos, es lo que le pasa a ella. “No quiero que se termine” dijo Disney quien bromeó en que si Del Moro anuncia su nombre no se irá. “Si dicen mi nombre voy a decir ‘no’. Esta es mi casa, hace mucho que vivo acá y no me voy, no salgo. Me da pánico salir por esa puerta”, sostuvo Poggio.

En camino continúan Romina, Marcos, Nacho, Camila y Julieta. Según trascendió en los próximos días podrían entrar familiares más cercanos de los participantes. Se cree que ese sería el momento en el que Romina se encuentre finalmente con sus hijas a quien reclamó con el ingreso sorpresivo de su sobrino ahijado Fabián quien fue el primer eliminado en la semana de “prueba del líder”.