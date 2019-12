La UCA revisa índice de pobreza y lo baja: el macrismo en llamas

Sin embargo, luego de que el Indec publicara días atrás las cifras de distribución del ingreso del tercer trimestre de este año, la pobreza fue del 32,6% y el 34,1%, inferior a la informada para el segundo trimestre, del 36,8%.

Entre los que criticaron la aclaración de la UCA y la culparon de haber publicado datos sobre la pobreza durante la gestión de Macri que, finalmente, podrían no ir en línea con los oficiales, una de las voces más destacadas fue la del ex director del INDEC, Jorge Todesca: “Es insólito que la UCA ahora pretenda anticipar los datos sobre pobreza e indigencia que el INDEC dará a conocer en marzo próximo. Induce confusión, politiza un tema que debería ser tratado con respeto, y revela un sesgo autoritario”, aseguró el ex funcionario ya reemplazado por Marco Lavagna.

También se mostró duro e irónico el presidente del bloque de Diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferrero: “Entre un gobierno y otro pasaron sólo 18 días, y ahora la Pontificia Universidad Católica Argentina nos dice que tenemos 8% menos de pobreza en la Argentina. Ya no es 40%, sino 32%”.

LEÉ MÁS

Tiburón asustó a turistas en la playa de Monte Hermoso

Terrible: un rayo mató a 22 vacas en La Pampa