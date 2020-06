“Piensen que la Ciudad de Buenos Aires tiene tantos casos como la provincia de Buenos Aires con la diferencia que la provincia de Buenos Aires tiene el triple de habitantes. Eso es una pauta de lo que nos están pasando. Los porteños creemos que esto quedó circunscripto a los barrios más humildes y esto no es así. El 70% del virus está circulando por Caballito, por Palermo, por Recoleta”, planteó, poniendo el foco en una de las zonas más afectadas por el covid-19.

En ese marco, el mandatario dijo que cuando vio las imágenes de las personas que salieron a correr el lunes a la noche en Capital Federal, se comunicó inmediatamente con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a quien le transmitió su preocupación. “Le escribí y le dije ‘esto está mal’; él me habló de la demanda y las ganas de ir a correr... todos tenemos ganas de salir, de comer un bife con un amigo, de ir a almorzar con la familia, yo quiero ir a la cancha más que nadie”, reconoció.

“Horacio me dijo que iban a ver modos para que esto no pase. Ayer abrieron calles y mejoró el distanciamiento, pero si la plaza se me llena, la duda que me queda es si la solución es volver atrás o poner más plazas. Porque si pongo más plazas, invito a más gente a correr”, reflexionó Fernández.

“En favor de Horacio, esa es una demanda que en la Ciudad de Buenos Aires era muy fuerte. Yo lo entiendo a él y lo estoy ayudando a conseguir una solución. Yo no sé si tengo razón cuando digo todas estas cosas porque no tenemos muchos antecedentes. España, cuando habilitó estas cosas, tuvo que volver atrás porque aumentaron los contagios”, agregó.

La fase 1 de la cuarentena fue la más estricta. Se inició el 20 de marzo e implicó que los comercios estén cerrados y sólo pudieran transitar los trabajadores incluidos en un reducido listado de servicios esenciales.

Con el correr de los días, esa nómina de actividades se fue ampliando y paulatinamente se incorporaron excepciones en diversos sectores económicos. En las últimas semanas, incluso, se sumaron paseos recreativos para chicos y recientemente se habilitó la posibilidad de hacer ejercicios en forma individual. Además, en otros puntos del país, como Neuquén, la flexibiliación del confinamiento, abarcó la apertura de bares, restaurantes y gimnasios y el permiso para hacer reuniones de hasta 10 personas.

