La Voz y Caso cerrado le darán pelea a Tinelli

El popular talk show judicial regresa hoy a partir de las 22:45 con una nueva temporada cargada de fuertes historias de venganza, maltrato, discriminación, acoso laboral, abuso de poder y violencia.

La célebre cubana viene de protagonizar una polémica en las redes luego de que un internauta la acusara de presentar historias falsas en su ciclo. “Todos los temas son reales y son casos que han ocurrido. Lo que sucede es que algunas personas prefieren no mostrar su identidad y por esta razón va otra persona y lo representa. Esto es algo que he dicho antes y he tratado con mucha transparencia siempre”, contestó Polo.