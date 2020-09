Lali Espósito se separó de Santiago Mocorrea

La noticia de la separación de Lali y Santiago sorprendió a los fanáticos de la cantante ya que en varias entrevistas había confesado que, "Santi es mi amor absoluto. Cuando uno está enamora le pone el famoso 'para siempre'. No sé si creo profundamente en el 'para siempre' porque te ponés una mochila rara y en la vida todo puede pasar. Pero me siento profundamente enamorada. Y, por ende, el otro de mí, obviamente. Entonces, confío en que la vida puede terminar siendo juntos. Pero más como una consecuencia de un amor constante, no de un objetivo, cual meta".

https://twitter.com/lalioficial/status/1310579011437895681 Quiero contarles de mi boca,para evitar cualquier mal entendido o desinformación,que con santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decision hoy❤ — Lali (@lalioficial) September 28, 2020

Al parecer la distancia le jugó una mala pasada a la pareja, por lo que decidieron ponerle un corte a la relación de amor que, según Lali cuenta, aún los une.

Actualmente Lali se encuentra en España filmando la serie de Netflix Sky Rojo, que ella misma define como "muy dura, truculenta y muy sexual". La cantante y actriz interpreta a una de las tres prostitutas que se escapan de una red de trata de blancas. Junto a ella protagonizan la cubana Yani Prado y la española Verónica Sánchez. "Se trata de un tema muy complicado y muy difícil de contar, producir y actuar", indicaba en la presentación la actriz y cantante.