"Venía manejando, me dolía mucho el tobillo y entonces me cambio con otra persona, para que tome el volante hasta que se me pase un poco. En un momento nos para la policía, yo creo que porque me vio la cara, porque no había nada raro para frenarme", dijo la cantante.

Y agregó: "Le explique que era mi auto pero que me dolía el tobillo, que cuando estuviese bien manejaba de nuevo. El tipo empezó a buscar papeles y solo por eso me quería sacar el auto. Ahí en medio de todo le pedí una explicación lógica, que no vino y me molesto, me pareció feo".

Pero, en la misma respuesta a la pregunta de Andy, recordó otro momento poco feliz con la fuerza pública. "Una vez me robaron y me crucé a la comisaría rápido para que lo persigan, pero el policía estaba muy tranquilo colgando un poster de Jéssica Cirio. El mostrador me llegaba a la pera, me veían como más chica y ahí me enojé".

Embed

LEÉ MÁS

Lali Espósito mostró el afiche de su nueva película

Lali se cansó de las críticas y se puso brava en las redes