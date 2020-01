Lalo Porra: "El fútbol me dio todo, hoy no tengo nada"

Justo él, que con sus goles memorables y sus asistencias le hizo ganar premios a varios compañeros y ayudó a conservar el trabajo de otros, hoy pena por la parte económica, por la falta de laburo y sus graves consecuencias.

No la pasa de Diez el último gran 10 de Independiente. Todo lo contrario. Desde su retiro en marzo de 2019, Orlando Lalo Porra no consiguió un empleo estable: "Tuve que hacer de todo para poder llevar un plato de comida a mi casa", cuenta.

Tras un fugaz paso por Provincia, fue sodero, jardinero... "Se ha hecho muy díficil. Hay gente que acompaña y uno lo agradece, pero otros se olvidan del campeón. Esperaba que fuera más fácil. Dios quiera que con la escuelita La Mano de Dios (vaya paradoja) pueda salir adelante", relata su drama la máxima gloria moderna de Independiente.

También ex Cipolletti, Lalo es muy querido por los futboleros en general de la región. Por ello, asegura: "La gente al verme en la sodería se sorprendía y no lo podía creer, me decían ¿qué haces acá? Yo igual agradecido a la gente de Maxi Soda, que me trató de maravillas", revela ese ida y vuelta con los fanáticos en un momento complicado de su vida. Respecto a sus tareas puntuales, precisa: "Elaboraba la soda y realizaba todo lo que implica ese trabajo. Y después también me dio una mano el Tati Vese, de las mudanzas, que tiene una chacra. Lo ayudaba a cargar, a cortar el pasto. Uno cuando pasan los días no piensa que fue ídolo sino en llegar a fin de mes, lo otro no te da de comer", reflexiona con la lucidez que mostraba dentro del campo.

El fútbol fue su vida y le dio renombre y prestigio. Pero la carrera de los jugadores es corta y en el ascenso pocos logran hacer diferencia monetaria. No es el caso del querido Mago. "No me quejo porque viví siempre del fútbol, conocí lugares. El fútbol me dio todo, aunque hoy no tengo nada material", aclará el Lalo, padre de dos chicos.Sabe que "de haber terminado la secundaria" la búsqueda sería un poco más accesible. Pero no se queda en lamentos; ni siquiera reniega de la chance que no fue en Independiente. "El club me abrió sus puertas pero justo estaba atravesando momentos personales y se me complicaba trasladarme desde la zona del Jumbo a La Chacra", recuerda. Y se ilusiona con que "el día de mañana ojalá pueda volver a casa...". Mira para adelante, siempre. Y no pierde la fe. "Uno nunca tiene que bajar los brazos. Soy creyente y pido tener salud y estar bien yo y los seres queridos". Lalo Porra, una leyenda de la pelota regional que merece que le tiendan una mano y no lo ignoren.

¡Chiques, a anotarse en la escuelita que arranca el lunes!

El nuevo emprendimiento del ídolo Lalo Porra, con el que intentará salir a flote de esta apremiante situación financiera y recuperar la alegría, tendrá su bautismo el próximo lunes a las 18, en Benedetti 234 (“atrás de Changomás”, acota el prócer de Independiente de Neuquén) de esta capital.

“Ojalá me encuentre con muchos chicos ese día”, expresa su deseo el Mago.

Además de transmitirle todos sus conocimientos y su rica experiencia, Porra aseguró que el mensaje para los chicos y las chicas, porque será para ambos géneros, pasará por “venir a divertirse y crecer”. Claro que el sueño de sacar a algún crack “siempre está”.

Comenta que después del retiro en el club de sus amores, jugó “algún partido más pero practicamente ya no volví a pisar una cancha”.

Lo cierto es que Lalo Porra vuelve de alguna manera a tomar contacto con el más popular de los deportes, por ese en el que se hizo famoso.

Magia para los pibes y pibas de diferentes edades, que dentro de tres días comenzarán a aprender en serio con uno de los más talentosos jugadores que pasaron por el Alto Valle.

