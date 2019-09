Es que hubo muchos usuarios que lo arrobaron con fotos de troncos, perros, dibujos animados como Butt Head, memes hilarantes de los Simpsons y hasta fotos de La Faraona, del cantante tropical Alcides o Jima Carrey en el film Tonto y retonto.

Tremendo: El actor pidió en Twitter que le mandaran fotos y recibió memes de Alcides y de dibujos animados.

No es la primera vez que al actor de Campanas en la noche, Las Estrellas y Educando a Nina, las redes sociales los atienden muy mal. En el inicio del mes fue cuestionado por sus actitudes, ya que los usuarios le marcaron que no se comporta como una persona de 42 años. Justamente, muchos jóvenes haters lo tildaron de “viejo” porque junto a su novia participa de fiestas under de trap o va a recitales.

Tras los reiterados agravios recibidos por parte de las redes, Esteban Lamothe decidió dejar un claro mensaje en su Twitter y generó polémica. “Tengo 42 años. Varios jóvenes me atacan por eso, por ya ser ‘viejo’ para algunas cosas. Ellos suponen que por tener más de 40 ya no puedo pasarla bien. Están escupiendo para arriba, amiguis”, escribió el actor que, además de salir a bailar junto a los “jóvenes” se viste como uno.

Luciendo pantalones deportivos, buzos con estampas de moda y mostrándose seguro de sí mismo, Lamothe también comparte cancheras fotos en Instagram.