Lanata defenestró a Tinelli y Caruso le puso mayor pimienta

"Dijo que lo que había hecho era de cuarta. Respecto a eso, le pido a la gente que evalúe quién ha sido más de cuarta a lo largo de su carrera porque no me voy a poner a competir. Showmatch, VideoMatch y la c... de la madre Match. Página/12, Veintitrés, Dia D, PPT. Evalúen ustedes", expresó en Radio Mitre.

Además, Lanata agregó que el conductor de TV "es un payaso que ha estado con todos los Gobiernos, que todos lo respetan en el medio por miedo". "No tengo más ganas de callarme la boca en nada. Entonces termino discutiendo con un payaso que cuestiona mi carrera", manifestó.

Luego, acerca del contenido de las escuchas, apuntó: "Verdaderamente creo que no es ético que se elijan los árbitros. Más allá de si le salió o no le salió. Muchos lo justifican con en algún caso le salió y en otros no le salió".

Caruso rompió el silencio

“Tinelli buscaba mandarme al descenso”, dijo Ricardo Caruso Lombardi en relación a los audios en 2013 pidiéndole árbitros para los partidos de San Lorenzo.

En uno de las escuchas, el dirigente del Ciclón menciona al entrenador, quien por entonces dirigía a Argentinos Juniors. “No quiero que me dirija Ceballos, quiero al mejor: Delfino”, planteó Tinelli previo al encuentro ante Argentinos Juniors en el “Nuevo Gasómetro” por la fecha 3 del torneo Inicial. “No quiero a los amigos de Caruso”, repitió el actual presidente de San Lorenzo. Caruso es Caruso Lombardi, por entonces director técnico del Bicho de La Paternal. Y sus amigos –según el análisis de Tinelli– eran los árbitros Luis Díaz, Pablo Díaz, Luis Álvarez y Fernando Rapallini.

“Hay que buscar muchas cosas. No sé cómo va a afectar a estos árbitros que les diga lacras. Llamen a cualquiera de los que los nombró, nunca compartí un café. El en la charla habla de Delfino todo el tiempo, y en otro también. Delfino dijo que es hincha de San Lorenzo. El pide un árbitro para San Lorenzo-Argentinos, primero pidió cambio del árbitro. Con Argentinos peleábamos el descenso. ¿Por qué pidió un referí para ese partido?”, se preguntó Caruso Lombardi en diálogo con La Oral Deportiva por Radio Rivadavia.

image.png

Y agregó: “Yo me había enterado que había ofertado un premio muy importante al plantel de San Lorenzo para ganarnos a nosotros. Me quería ganar. Cuando él llega a la cancha, estaba solo agarrado de una puerta, me dice ‘qué hacés animal’. Yo le digo ‘no te da vergüenza ofrecer un premio para ganarnos a nosotros. Tantas ganas tenés que nos vayamos al descenso’. El me dice ‘nada que ver’. ‘Te salió mal el pedido’, le dije en la cara. Me tienen que pedir disculpas los periodistas que decían que Caruso lloraba. San Lorenzo le ganó 1 a 0 a Independiente, nosotros le ganamos a River y se fue Independiente al descenso. Él (por Tinelli) buscaba mandarme al descenso con Argentinos, no hay otra”, disparó el DT que salvó al Ciclón de irse a la B en 2012.