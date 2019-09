Lanata salió a bancar a Brancatelli

En el video, que fue tendencia en todas las redes sociales, se veía a Brancatelli vistiendo una remera negra, short y ojotas, haciendo las compras en un supermercado de la costa estadounidense.

Lanata, que se ubica en la otra vereda ideológica respecto a su colega, defensor de los gobiernos kirchneristas, se sumó al repudio al injustificado escrache a Brancatelli. “El video me parece una estupidez. ¿Cuál es el problema que Brancatelli viaje a Miami? Es pensar de una manera muy chiquita, muy tonta, no me banco de Brancatelli su kirchnerismo a ultranza cuando está en el aire. Ahora, si labura y paga sus impuestos y se quiere ir a las Filipinas, problema del tipo. Esta cosa de ´estas en Miami y sos progre´... ¿Qué tiene que ver? ¿Sabés la cantidad de progres que conozco y van a Miami? ¿Tiene que ser un fascista para ir a Miami?”, sostuvo el conductor de Periodismo para todos.

