Amo estas fotos que habrá sido de esa mesita que alguien nos regaló... es esa cabina iban tubos de gas que nunca tuvimos así que funcionaba de guarda chucherías jajjajaja que épocas todos vivos mamá jorge paloma mi perra.... jorge aún tenía un diente y yo todavía no había desarrollado las tetas jajajjaja. Hoy sentada entre algunos lujos pienso ser feliz tambien es un lujo y en esa época ya era rica ....