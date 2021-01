Lando Norris, el cuarto piloto de la Fórmula 1 con Covid-19

lando-norris-LM.jpg Lando Norris es el cuarto piloto de la Fórmula 1 en dar positivo de Covid-19.

“Ayer perdí el sentido del gusto y el olfato, así que inmediatamente me aislé y me hice una prueba. La misma ha vuelto como positiva, así que les he dicho a todos con los que he estado en contacto y que me aislaré durante los próximos 14 días. Me siento bien y no tengo otros síntomas, pero solo quería que todos sepan”, manifestó Norris en sus redes sociales.