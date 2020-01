Las agencias de viajes, de vacaciones por el dólar

En diálogo con LM Neuquén, Vermeluen comentó que tras la promulgación de la normativa, que impone un recargo del 30% al dólar para las compras de pasajes, estadías y otros servicios turísticos en el extranjero, crecieron las consultas de clientes e interesados en planificar sus vacaciones fuera de la Argentina. Sin embargo, la falta de precisiones sobre el alcance de la medida impositiva, ya que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aún no publicó la resolución detallada que corresponde, muchos agencieros decidieron atender en las últimas horas a puertas cerradas o directamente tomarse el receso estival.

"Poder emitir un pasaje en la Argentina de último momento es bastante oneroso, todo lo que es hotelería en la costa está prácticamente completo –con tarifas excesivas-, así que salvo algún presupuesto –con la duda de qué pasará con el 30%-, las agencias de viajes hoy están prácticamente sin trabajar. Y tenemos gastos de impuestos, de servicios, de sueldos", resumió Vermeluen sobre el panorama que vive el sector.

Qué pasa con el dólar turista

"Hoy, por ejemplo, a quienes paguen en dólares ya sea vuelos, traslados o estadías no se les aplica ningún porcentaje extra. A la emisión de aéreos –en pesos- tampoco se está aplicando el impuesto, ni a las excursiones ni a los traslados terrestres, ya que solo hay una resolución general que no especifica estos casos", sostuvo a LMN la titular de la asociación, que nuclea a más de un centenar de agencias en toda la provincia.

Y agregó: "Es todo muy incierto, muy espinoso. Sabemos que lo tenemos que cobrar, pero no sabemos a partir de cuándo. Porque, en definitiva, es un cobro que tenemos que hacer para pagar a la AFIP".

Aclaró que a diferencia de plataformas como Despegar o Al Mundo, que cobran el porcentaje a cuenta, las agencias no pueden tomar esa resolución. Además, son optimistas en que, quizás, la aplicación del impuesto al dólar, como ocurrió en otros servicios, no sea del 30% para el sector.

"Las agencias de viajes, como las operadoras mayoristas, tributan y generan empleo en el país. Toda la gestión de reserva, de IVA y de gastos, todo eso no aplicaría el 30%, solo una parte de lo que se debería girar al exterior en el caso que corresponda", recalcó.

La otra cara del 30%

La aplicación del dólar turista obligará a varios prestadores a repasar los números sobre la conveniencia del negocio.

Vermeluen indicó: "Muchas agencias están pensando en que directamente, al no haber tanta disponibilidad de vuelos internacionales, no quiere decir que la gente deje de viajar, pero bajarían las consultas, y para muchos, que son unipersonales o tienen uno o dos empleados, no tiene sentido seguir trabajando de esta manera". Esto impactaría en puestos de trabajo relacionados de manera directa e indirecta con el sector. "Ya hay un recorte", comentó.

Impacto en el turismo receptivo

La presidenta de la Asociación de Viajes y Turismo de Neuquén y Valle de Río Negro, Clarisa Vermeulen, indicó a LM Neuquén que el turismo receptivo turista también se verá afectado a corto plazo con la aplicación del dólar.

“A partir de abril, las frecuencias aéreas desde el exterior podrían disminuir. Nosotros necesitamos a los turistas que salen y a los turistas que entran para que las compañías aéreas internacionales consideren rentables las rutas al país. Es un efecto en cadena”, comentó la representante de los agencieros de viajes.

Por ejemplo, muchos turistas hacen epicentro en Buenos Aires o Córdoba y viajan hacia Neuquén, entre otras opciones, para pasar un fin de semana o más días en la cordillera.

“Estas escapadas podrían correr peligro”, resumió.

