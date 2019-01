En cambio, River, Racing, Rosario Central, Huracán y Vélez, por tomar a los principales clubes de la Superliga, llegan a la ventana de fin de año con menos urgencias que los demás.

Club por club:

BOCA

La derrota en la final de la Copa Libertadores ante el clásico de toda la vida no sólo dejó a Boca sin técnico, sino que varios de los futbolistas más importantes del plantel se fueron o planean hacer la valija.

Bajas:

Edwin Cardona (préstamo vencido), Lisandro Magallán (vendido al Ajax) y Cristian Espinoza (préstamo vencido), Lucas Olaza (Boca la rescinde el préstamo porque ocupa plaza de extranjero).

Con un pie afuera:

Wilmar Barrios (pretendido por clubes de la Premier League), Nahitán Nández (casi vendido al Cagliari de Italia por 21 millones de dólares), Leonardo Balerdi (a un paso de cerrar con el Borussia Dortmund por 15 millones de euros), Pablo Pérez (el jugador pidió irse y el Santos pondría el foco en él) y Agustín Rossi (el arquero corre de atrás en la competencia con Andrada y quiere buscar club).

Altas:

Junior Alonso (el zaguero llega del Celta de Vigo a pelear por el lugar que deja vacante Magallán).

Junior Alonso (el zaguero llega del Celta de Vigo a pelear por el lugar que deja vacante Magallán).



Los detalles en https://t.co/KH70ARtdzM pic.twitter.com/7Fx2DBRe8x — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 7 de enero de 2019

Suenan:

Iván Marcone (el jugador dio el visto bueno para que Boca negocie con el Cruz Azul de México. Está muy cerca), Ángel González (es una de las prioridades de Gustavo Alfaro desde que llegó. La firma es inminente), Jorman Campuzano (el colombiano llegaría por la cláusula de 4 millones de dólares, procedente de Atlético Nacional).

RIVER

Marcelo Gallardo tiene una sola misión, difícil pero una sola: cubrir la baja de Gonzalo Martínez. El Muñeco le pidió a los dirigentes que el plantel campeón de América no se recinta sobremanera y parece que le van a cumplir.

Bajas:

Pity Martínez (vendido al Atlanta United por su cláusula de rescisión, 15 millones de dólares) y Rodrigo Mora (se retiró del fútbol).

Rodrigo Mora (se retiró del fútbol). Llegó desde Uruguay en 2012 y, a fuerza de goles, sacrificio, compromiso y títulos, se metió en el corazón de todos los hinchas de River.

¡Gracias por todo y hasta siempre, @romorita11! pic.twitter.com/dvcyWtS3yi — River Plate (@CARPoficial) 7 de enero de 2019

Suenan:

Paulo Díaz (el chileno ex San Lorenzo llegaría a préstamo por 18 meses procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita), Luis Díaz (el colombiano es figura en Junior de Barranquilla y el Muñeco lo piensa como el reemplazante del Pity Martínez. El conjunto cafetero descartó la primera propuesta del Millo).

INDEPENDIENTE

Ariel Holan nunca la pasa bien en los mercados de pase. Siempre surge alguna polémica con la salida de algún futbolista del plantel o de su staff. Evidentemente, el DT muestra una falencia en esta parte del calendario, pero su trabajo cuenta con el respaldo de los hinchas y los dirigentes del club a tal punto, que el entrenador dejó ir al goleador de la Superliga, Emmanuel Gigliotti y nadie dijo nada. El técnico busca cubrir algunos puestos y generar competencia en otros.

Bajas:

Emmanuel Gigliotti (vendido al Toluca por 4 millones de dólares), Maximiliano Meza (el volante que disputó el Mundial de Rusia 2018 para la Argentina fue vendido al Monterrey por 15 millones de dólares).

Con un pie afuera:

Martín Campaña (el Santos de Sampaoli busca un arquero y el uruguayo es el principal apuntado. El futbolista le manifestó a la dirigencia que quiere cambiar de aire).

Alta:

Cecilio Domínguez (el paraguayo llega procedente del América de México y es la contratación más cara de la historia del Rojo, que desembolsó 6 millones de dólares)

Suenan:

Agustín Rossi (el arquero de Boca es una de las opciones que Holan planteó como reemplazo de Campaña si el uruguayo se va), Mariano Andújar (la segunda opción para cubrir los tres palos. El ex arquero de la Selección atraviesa una mala relación con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes), Walter Kannemann (es la obsesión de Hola, pero el defensor es figura en Gremio. El Rojo debería desembolsar varios millones para quedarse con el ex San Lorenzo), Fernando Zampedri (el delantero de Rosario Central suena en Avellaneda para reemplazar a Emmanuel Gigliotti) y Christian Cueva (el volante habilidoso de la Selección de Perú en el anhelo de Holan para reemplazar a Meza. El Krasnodar de Rusia pretende una venta y no un préstamo como pidió el Rojo. ¿Llegará?).

RACING

El equipo dirigido por Eduardo Coudet se consolidó en la punta de la Superliga y este año, sin Copa Libertadores, apunta todos los cañones a dar la vuelta olímpica en el torneo. Por eso, el Chacho le pidió al presidente Víctor Blanco que no le desmantele el plantel. Si todo sale como lo pinta el DT, La Academia sólo se reforzaría para generar competencia en algunos puestos.

Bajas:

Marcelo Meli (el volante dejó Racing y pasó a Belgrano de Córdoba), Gustavo Bou (rescindió su vínculo y se sumó al Tijuana de México) y Rodrigo Amaral (el uruguayo de 21 años llegó un año atrás como una apuesta a futuro, pero no entró nunca en la consideración de Coudet. Vuelve a Nacional de Montevideo para sumar minutos).

Embed Rodrigo Amaral seguirá su carrera en Uruguay. Fue cedido por un año a préstamo, sin cargo y sin opción, a @Nacional



¡Exitos @RodriAmaral11! pic.twitter.com/4fTF5jnINE — Racing Club (@RacingClub) 8 de enero de 2019

Suenan:

Santiago García (el Morro fue el primer nombre que tiró el Chacho para suplir la baja de Bou. En las últimas horas se complicó, pero en Avellaneda todavía sueñan con que se concrete), Darío Cvitanich (el capitán de Banfield está a punto de cerrar con La Academia por 18 meses) y Teófilo Gutiérrez (el colombiano manifestó su deseo de regresar al país y Racing sería su opción. Coudet lo conoce de su paso por Central. Por ahora, solo un rumor).

SAN LORENZO

Jorge Almirón dejó en claro desde su llegada que si el club pretende pelear por algo importante deberá incorporar jugadores de calidad. El Ciclón tiene por delante un año con Copa Libertadores y busca mejorar su desempaño en la Superliga. Por ahora, los tres futbolistas que llegaron no "rompieron el mercado" y el DT se reúne con Matías Lammens y Marcelo Tinelli para sumar jerarquía.

Bajas:

Gabriel Gudiño (el volante externo firmó con Belgrano de Córdoba) y Franco Mussis (el cinco no satisfacía a Almirón y se le allanó el camino para que pegara la vuelta al club del que surgió: Gimnasia La Plata).

Con un pie afuera:

Nicolás Navarro (el arquero sabe que no es del gusto del técnico y la llegada de Fernando Monetti lo haría buscar nuevos rumbos).

Altas:

Fernando Monetti (el arquero es del paladar del técnico y llegó procedente de Atlético Nacional, donde no jugaba), Gustavo Torres (el colombiano también fue dirigido por Almirón en Atlético Nacional y llega a Boedo para reforzar el ataque cuervo) y Raún Loaiza (otro colombiano y otro jugador de Atlético Nacional. En este caso se trata de un volante central).

Embed #PretemporadaSL2019



Segundo turno en la cancha del Holiday Inn de Ezeiza y primer entrenamiento de Fernando Monetti con el plantel de #SanLorenzo#VamosCiclón ⚽ pic.twitter.com/2s29s2uRhM — San Lorenzo (@SanLorenzo) 5 de enero de 2019

Suenan:

Oscar Trejo (mediocampista ofensivo de 30 años y surgido en Boca. Ahora, el futbolista juega en Rayo Vallecano de Madrid y ve con buenos ojos volver al país), Sánchez Miño (el volante devenido en lateral izquierdo ya no es titular indiscutido en Independiente y es una de las opciones para cubrir el lateral izquierdo tras la caída del pase del peruano Miguel Trauco) y Bebelo Reynoso (en Boedo sueñan con el volante ex Talleres que no cuenta con minutos en Boca).

VÉLEZ

Gabriel Heinza no quiere que se le desangre el plantel y en caso de lograrlo solo busca reforzar el ataque del Fortín.

Baja:

Jesús Méndez.

Alta:

Leandro Fernández (el delantero llega a Vélez tras su lesión de ligamentos y su salida turbulenta de Independiente).

Rumores:

Si bien no hay nombres dando vueltas, Heinze pretende un atacante por afuera. Si no se va nadie más, con eso cerraría su participación en el mercado de pases.

HURACÁN

La salida problemática de Gustavo Alfaro hizo que el club diera un giro de 180 grados. Ahora, el Turco Mohamed será el técnico y la idea es tocar lo menos posible para sostener la campaña que, por ahora, tiene a Huracán en la cuarta plaza y en la pelea de arriba.

Baja:

Fernando Coniglio (el delantero fue transferido al Tenerife de España).

Con un pie afuera:

Marcos Díaz (el arquero y figura de Huracán ya no tiene contrato con el club y sería muy difícil su continuidad)

Alta:

Lucas Barrios (el delantero llega procedente del Colo-Colo de Chile).

Suena:

Agustín Rossi (en caso que se confirme la salida de Marcos Díaz, el arquero de Boca sería el apuntado para reemplazarlo).

ROSARIO CENTRAL

El Canalla arranca la temporada como campeón de la Copa Argentina y con dos misiones: hacer una buena Copa Libertadores y mejorar la puntería en la Superliga. Edgardo Bauza dejó en claro que quiere incorporaciones para jerarquizar el plantel.

Bajas:

Marco Ruben (el delantero cruzó la frontera y se puso el rojo y negro del Atlético Paranaense) y José Luis Fernández (el zaguero quedó en libertad de acción).

Altas:

Fabián Rinaudo, Jonás Aguirre, Pablo Becker y Jarlan Barrera.

Rumores:

Bauza especificó a la cúpula canalla que necesita un mediocampista y un delantero para retirarse del mercado. Por ahora, no suenan nombres específicos.

NEWELL'S OLD BOYS

Tras la salida de Omar De Felippe, Héctor Bidoglio pasó de interino a técnico definitivo. Newell's necesita dar vuelta la página y empezar a sumar para que no aparezcan los fantasmas de la tabla de los promedios. Maxi Rodríguez vuelve de Peñarol y será el estandarte de la nueva Lepra.

Bajas:

Iván Piris, Nahuel Cisneros y Ze Turbo.

Altas:

Maxi Rodríguez, Angelo Gabrielli y Denis Rodríguez (regresó de Belgrano).

Rumor:

Reinaldo Lenis (el colombiano está libre y es uno de los apuntados para darle rapidez al ataque. Las pretensiones económicas del jugador son altas)