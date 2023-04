Las condiciones de Pampita para firmar con América y ser jurado del Bailando

Claro que la morocha pondrá sus condiciones que lejos están de ser económicas. “Se viene el Bailando, parece. Estaría bueno, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. No sé nada todavía”, comenzó diciendo Pampita en una nota que dio a LAM. Además, ante la pregunta si ya hubo un contacto concreto de Tinelli, la modelo se sinceró: “Hay mensajito y hay invitación, pero hay que ver un montón de cosas como unos viajes que tengo que hacer sí o sí y creo que arrancan antes de las vacaciones de invierno. Así que bueno, estamos viendo todos los detalles”.

“Tengo contrato con eltrece, estoy con Guido Kaczka (en Los 8 escalones del millón) ahora. No sé cómo es eso, lo ven las personas que hacen mis contratos. No tengo nada decidido todavía, hay que ver si todo cierra. Si se acomodan todos los planetas y sale bien, lo hacemos. Pero me re gustaría estar, amo hacer el programa, me encanta. Me re divierto. Sería increíble y estaría re bueno que estemos todos”, agregó.

Pampita también se mostró ansiosa por ver bailar a los exparticipantes de Gran Hermano. “Ojalá, los queremos ver bailando. No me gusta nadie en particular, pero esta bueno verlos a todos en otro contexto, compitiendo desde otro lugar".

Respecto a la cuestión económica, Carolina dejó en claro que no es el problema y tampoco la frena a tomar la decisión de sumarse al proyecto, sino que son otros los motivos. “Eso no es un problema, hay otras cosas: canales y los viajes. Los de la producción están acostumbrados, yo siempre estoy con la valija de mano atrás. Todo se puede arreglar. Como está hoy la tele, me parece que está bueno que estemos todos en todos lados”, aclaró.