Las condiciones que puso Camila Homs para estar en el Bailando 2023

Es por eso que en una nota con el programa Intrusos de América, Homs contó más detalles de como fue el contrato que se firmó con la productora para participar del programa, en el medio de rumores que hablaban de muchas exigencias suyas.

Cami Homs reveló las condiciones para el Bailando 2023__Lo que me importa está solucionado_ _ Caras - Google Chrome 2023-05-05 19-25-35.mp4 Camila Homs habló sobre su participación en el Bailando

“No no no no. No hay condiciones, no. Prefiero no hablar. Todo solucionado. Lo que me importa está solucionado y prefiero no hablar”, respondió a las consultas Cami.

En cuanto a los jurados que estarán participando del certamen puntualizó en cada uno: “A Polino lo veo como más serio, me dijeron que es super bueno. Pampita me cae increíble”.

En cuanto a Ángel de Brito, señaló: “Capaz él también aprovecha esa situación, cómo está vinculado siempre al chimento. Para tirar un poquito más de leña al carbón”.