Las cuentas truchas le hacen campaña a Macri en Twitter

"Satisfy Mauritius, do not chill out! I elect you! #YoVotoMM”. o “S'il vous plaît Maurice, ne vous détendez pas! Je te vote! Gros câlin de Hurlingham! #YoVotoMM”, fueron otras de los mensajes que se pudieron leer en la red social.

A horas de celebrarse las elecciones primarias del domingo, el objetivo de la campaña digital era la de inclinar la tendencia en las redes sociales para apoyar la reelección del Presidente. Sin embargo, los insólitos mensajes generaron todo tipo de comentarios y memes en las redes.

Al revisar los perfiles de estos usuarios la mayoría registraba muy poca actividad en la red y casi no tiene seguidores. Además, lo único que publican es el hashtag a favor del actual gobierno. Otro dato que revela la falsedad de estos perfiles es que en su mayoría fueron creados en 2019, es decir, son las cuentas más baratas que se pueden adquirir en el mercado de las redes.