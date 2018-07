En la edición dominical del diario porteño La Nación, Michetti -quien deberá conducir el debate sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado el próximo 8 de agosto- sostuvo que ella "no hubiese permitido" el aborto en casos de violación.

Y sugirió opciones para quien debe enfrentar un embarazo no deseado en esas condiciones: "Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé".

"¿Y si la mujer no quiere seguir adelante con el embarazo?, repreguntó el periodista Gabriel Sued, a lo que Michetti contestó: "Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que porque exista ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada".

Las críticas en las redes no tardaron en llegar en especial de las famosas que integran el colectivo a favor de la despenalización del aborto.

Embed Voy a compartir esto y les pido que me ayuden a explícarle a nuestra Vicepresidenta por qué luchamos. @gabimichetti , Son 14 semanas no 8 meses ( x las dudas ) ni hablar de la donación d bb https://t.co/uzH643ImiB — carla peterson (@carlapetersonA) 1 de julio de 2018

Embed Ya sabemos que usted no abortaría. Y que si tuviera una hija q decidiera no ser madre Uds, la obligaría, perfecto. @gabimichetti Ahora, en su país hay un problema de salud, y le estamos pidiendo que no obligue a morir en la clandestinidad. — carla peterson (@carlapetersonA) 1 de julio de 2018

Embed Qué pasa con uds Sra Vicepresidenta @gabimichetti ? “Dar en adopción .. hablar con un psicólogo.. no se .. “ https://t.co/8I7Ek9E5h3 — VL (@verolozanovl) 1 de julio de 2018

Embed Nos pedís lo q ella no hace !!!!! La ley no obliga a Nadie ! Q piense lo q quiera , pero q no limite al resto de la mujeres. https://t.co/yFtkegy2Cj — VL (@verolozanovl) 1 de julio de 2018

Embed Señora @gabimichetti deje de hacer papelones por favor.... nunca estuvo a la altura, inténtelo una vez, tiene la oportunidad !!! Gabriela Michetti: "No tenía intención de militar en el tema del aborto; lo hice para equilibrar los tantos" https://t.co/9ELlK6FMOA Michetti — griselda siciliani (@grisici) 1 de julio de 2018

La actriz Verónica Llinás, quien ya había parodiado a la vicepresidenta, hizo un video en el que simula un desopilante diálogo con la referente de Cambiemos.

En tanto, Violeta Urtizberea compartió un video apuntuntando contra la doctora Chinda Brandolino, referente antiabortista. "Miente y es denunciada por falacias en televisión. Así operan", advirtió la ex integrante de Las Estrellas.

Embed Este es apenas un fragmento del vídeo en donde la Dra Chinda Brandolino, referente antiabortista, miente y es denunciada por falacias en televisión

Así operan

Busca el link del vídeo completo en nuestra cuenta de Twitter, @actrices_arg o en nuestra cuenta de Facebook @actricesarg pic.twitter.com/aObEK6Rpg6 — violeta urtizberea (@violeurtizberea) 1 de julio de 2018

Los periodistas Jorge Rial, Ingrid Beck, Matías Martin, Julia Mengolini, Sebastián Abrevaya, Facundo Pedrini también se manifestaron en contra de los dichos de la presidenta del Senado, al igual que la cantante Mis Bolivia.

Embed Muy buena esta entrevista de @gsued a @gabimichetti. La vicepresidenta primero dice que es neutral pero unas líneas más adelante dice que no permitiría el #AbortoLegal ni en casos de violación. https://t.co/tr9bK7BIBD — Ingrid Beck (@soyingridbeck) 1 de julio de 2018

Embed Señora Michetti: soy psicóloga y trabajé con mujeres víctimas de violacion. Le quería comentar que "sí pasan cosas" — Miss Bolivia (@miss_bolivia) 1 de julio de 2018

Embed Copie todo el texto de la entrevista a Michetti por si la llegan a borrar. Fue lo primero que hice. Me pareció que esa joya no iba a estar expuesta por mucho tiempo pero me equivocaba. No la han bajado aun. — Julia Mengolini (@juliamengo) 1 de julio de 2018

Embed Veo cientos de tuits criticando a Michetti por sus declaraciones aberrantes y no puedo dejar de preguntarme qué les pasa a los que la votaron cuando la escuchan o la leen. Les parece bien? Dicen "ay, bueno, no es tan grave"? — SebasAbrevaya (@SebasAbrevaya) 1 de julio de 2018

Embed Para Michetti una mujer violada debería continuar el embarazo, tenerlo, darlo en adopción e ir a terapia, sin permitir el aborto ni en casos de abuso porque "hay dramas peores" ¿Ustedes bien? — Facundo Pedrini (@facu_pedrini) 1 de julio de 2018

Embed De verdad piensa esto @gabimichetti? Cree que la decisión de abortar es un drama más? Lamento la falta de empatía. La lejanía con la gente. Es cierto. De eso se trata el poder. pic.twitter.com/ONewKRat0a — JORGE RIAL (@rialjorge) 1 de julio de 2018

