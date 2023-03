Las fotos del mágico restaurante que Victoria Vannucci abrió en Los Angeles

el-restaurante-de-la-exmodelo___SUkL5De2N_720x0__1.jpg El restaurant de Victoria Vannucci

Sin embargo, tras tanto éxito y tanto amor que le impregnó a su negocio y a su estilo de vida, decidió volver a cambiar para darle un nuevo giro a su vida, por lo que decidió vender Pachamama y buscar nuevos horizontes. La despedida la hizo a través de su cuenta de Instagram con un video que retrató a través de imágenes lo que fue su restaurant y como fue ella siendo feliz.

“A lo largo de mi vida, son pocas las veces que me detuve a mirar hacia atrás y apreciar todo lo que he logrado.La gratitud que siento es incalculable y me invoca a recordar a aquellas personas que han formado parte de mi camino; mis valiosos empleados, clientes que se han convertido en amigos, y otros emprendedores con los que he tenido el honor y placer de trabajar y aprender”, comenzó diciendo el posteo.

Además, agregó: “Hace seis años, Pachamama era solo un sueño que crecía en mi mente, una visión que día a día se hacía más clara y definida. Soñaba con ella, me imaginaba cómo sería, y trabajaba incansablemente perfeccionándola en mi mente. Pero hoy, gracias a Dios, es una realidad que ha superado ampliamente mis expectativas”.

“Al ver este video, no puedo evitar sentir una ola de emociones que me invaden. Por un lado, una alegría indescriptible al ver todo lo que hemos logrado, y por otro, una cálida nostalgia al recordar de donde he venido. Comenzar de cero en un país desconocido, en una industria desconocida, y luchar por sobrevivir después de una cancelación mundial, no fue tarea sencilla”, continuó.

Por último, cerró diciendo: “Hoy cierro un capítulo en la vida de mi amado concepto Pachamama, pero al mismo tiempo, confío en que los nuevos dueños continuarán su misión y visión original. Me despido hoy con un corazón lleno de gratitud y orgullo por haber dirigido un concepto gastronómico único y maravilloso. Hoy cierro un capítulo en mi vida, pero estoy emocionada de abrir uno nuevo con una versión mejorada de mí misma. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto”.