El triste presente de Victoria Vannucci en los Estados Unidos: "Fueron meses muy duros"

Victoria Vanucci 1.jpg

"Yo sé que ustedes no saben de esto, pero fueron meses muy duros para mí y mi familia. No me he sentido de lo mejor. Cuando una planifica tantas cosas y luego el universo toma un giro inesperado, tu mundo da vueltas y eso fue lo que me pasó", reveló la tenista.

"Pero estoy de vuelta, soy agradecida y realmente aprecio todos los buenos mensajes y las energías que he recibido", aseguró la actual chef antes de agregar: "De repente recibimos una mala noticia en mi familia y sí, fue muy duro para mí procesar esa información".

“Fue muy duro viajar todo el tiempo para cuidar a mi hermosa madre porque tengo un restaurante (en Los Ángeles) y dos hijos", explicó.

Victoria Vanucci 2.jpg

Luego, la mediática le dedicó un emotivo mensaje a su madre, por toda la situación que vivió: “Le quiero decir a mi mamá que esto es para ella. Te amo. Sos mi heroína, una luchadora que le demostró a todos lo fuerte que es. Sos asombrosa como madre y creo que te lo tengo que decir más seguido".

"También quiero expresar lo feliz que me siento de haberme reencontrado con toda mi familia, mis hermanas, Marianela, Florencia y Maysa. ¡Las amo! Amo a mi padre, a mi familia argentina y estos últimos meses que pasamos juntos reconectando me hicieron muy feliz", agregó.

"Durante estos tiempos difíciles me di cuenta de muchas cosas que antes desconocía o ni siquiera pensaba y quiero decirles a todos mis amigos y seguidores que los amo y recibí todo el apoyo que me enviaron", cerró conmovida.